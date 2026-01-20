В Волгограде создадут мобильный ветеринарный комплекс для Донбасса и Новороссии

Он повысит качество и эффективность оказанных услуг для животных, проживающих у военных и у жителей прифронтовых городов

ВОЛГОГРАД, 20 января. /ТАСС/. Мобильный ветеринарный госпиталь при поддержке Фонда президентских грантов будет создан в Волгограде. Передвижной комплекс будет оказывать помощь животным в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщается на сайте фонда.

"Оборудованный мобильный ветеринарный госпиталь повысит качество и эффективность оказанных ветеринарных услуг для животных, проживающих у военных и у жителей прифронтовых городов. <…> Цель: сокращение количества бездомных животных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области", - говорится в карточке проекта.

Грант получит благотворительный фонд защиты животных "Дино" из Волгоградской области, который уже приступил к реализации проекта. Как сообщила ТАСС директор фонда Анжела Макарова, мобильный госпиталь позволит оперативно развернуть работу, выполнять сложные операции в комфортных стерильных условиях.

"На средства выигранного президентского гранта в размере более 8 млн рублей мы создадим мобильный ветеринарный комплекс - приобретем "Газель", которую обустроим согласно нормам отвечающим всем стандартам: установим климат-контроль, стационарные хирургические столы, диагностическое оборудование. У нас уже есть ранее закупленные рентген, коагулятор, анализатор, медицинский анализатор крови", - сказала Макарова.

Она отметила, что волгоградские волонтеры с 2022 года занимаются помощью животным в Донбассе, а благодаря мобильному комплексу смогут расширить географию поездок. В 2026 году планируется отловить, вакцинировать и стерилизовать более 1 тыс. животных. Кроме того, на средства гранта будет проводиться стажировка ветеринарных врачей, также будет создана "школа ловцов". Это позволит оптимизировать работу волонтеров на местах и более эффективно организовать работу мобильного ветгоспиталя, добавила директор фонда.