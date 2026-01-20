На Урале 20 января прогнозируют морозы и снег

В Курганской области будет облачно с прояснениями, ветер до 7 м/с

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Морозы до 38 градусов и снег ожидаются днем 20 января в нескольких регионах Уральского федерального округа (УрФО). Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"В Ямало-Ненецком автономном округе 19 января - переменная облачность, небольшой снег, изморозь, ветер будет до 9 м/с. Температура воздуха днем будет от минус 28 до минус 38 градусов, ночью - от минус 36 до минус 42 градусов", - говорится в сообщении Обь-Иртышского гидрометцентра.

В Свердловской области будет облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер до 8 м/с, днем похолодает до минус 27 градусов, в ночь - до минус 28 градусов. В Челябинской области - облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица, ветер до 7 м/с, температура воздуха днем достигнет минус 19 градусов, ночью - минус 24 градусов.

В Курганской области будет облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер до 7 м/с, днем - до минус 17 градусов, ночью - до минус 21 градуса.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области будет облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер до 7 м/с. Температура воздуха днем будет до минус 27 градусов, ночью похолодает до минус 30 градусов. В Югре будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, туман, изморозь, гололедица, ветер до 6 м/с. Днем столбики термометра могут достигнуть отметки минус 33 градусов, а ночью - похолодает до минус 37 градусов.