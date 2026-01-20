В МВД рассказали, как защитить аккаунт пожилого родственника на "Госуслугах"

В этом может помочь функция "Доверенный контакт", сообщили в ведомстве

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Функция "Доверенный контакт" может помочь дополнительно защитить аккаунт пожилого родственника на портале "Госуслуги" от мошенников. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Защитите аккаунт на "Госуслугах" с помощью "Доверенного контакта". Если вы хотите дополнительно обезопасить учетную запись пожилого родственника или не уверены, что сможете всегда распознать уловку мошенников, то используйте эту простую функцию, которая значительно снижает риски неправомерного доступа к учетной записи", - говорится в сообщении.

В УБК объяснили, как работает функция. Так, в ситуации, когда потребуется восстановить пароль, sms-код для подтверждения придет на номер доверенного лица. При этом человек не получает доступа к самому личному кабинету и не может ничего делать от имени его владельца.

Чтобы подключить эту функцию, необходимо зайти в личный кабинет и в профиле в разделе "Безопасность" выбрать "Доверенный контакт". Затем нужно отметить близкого человека с подтвержденной учетной записью на "Госуслугах", указать его паспортные данные и номер телефона, использованный для регистрации аккаунта.