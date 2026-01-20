Губернатор Ставрополья поблагодарил силовиков за предотвращение теракта в крае

Владимир Владимиров подчеркнул, что профессионализм правоохранителей позволил избежать жертв и пострадавших как среди мирного населения, так и среди сотрудников управления

СТАВРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил сотрудников управления ФСБ по региону за предотвращение теракта, который готовился против военнослужащего РФ. Об этом он сообщил в своем канале в Max.

"Благодарю сотрудников управления ФСБ России по Ставропольскому краю за успешно проведенную операцию. Ликвидирован оказавший сопротивление злоумышленник. Он участвовал в подготовке предотвращенного в декабре теракта против военнослужащего в Ставрополе", - написал Владимиров.

Губернатор подчеркнул, что профессионализм правоохранителей позволил избежать жертв и пострадавших как среди мирного населения, так и среди сотрудников управления.

"Операция проведена быстро и эффективно, без угроз для мирных жителей. Профессионализм и точность наших защитников безопасности - залог того, что планы врага всегда будут сорваны. Победа будет за нами", - добавил губернатор.

Как ранее сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, житель Кисловодска 1982 года рождения заложил по заданию украинских спецслужб в тайник взрывное устройство. Задержанная с поличным террористка использовала это устройство, пытаясь заминировать автомобиль, припаркованный на автостоянке около воинской части Минобороны России. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.