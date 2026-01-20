"Новые люди" предложили разрешить бесплатно парковаться на 15 минут у аптек

Депутаты Госдумы фракции партии отметили, что граждане, которым необходимо быстро и ненадолго заехать за лекарствами и припарковаться на 5-10 минут у аптеки, оказываются в ситуации, когда им необходимо оплачивать кратковременную остановку как за полноценный час парковки

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Георгий Арапов, Антон Ткачев и Ксения Горячева направили письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением разрешить бесплатную парковку на 15 минут на платных местах вблизи аптек. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что сейчас граждане, которым необходимо быстро и ненадолго заехать за лекарствами и припарковаться на 5-10 минут у аптеки, оказываются в ситуации, когда им необходимо оплачивать кратковременную остановку как за полноценный час парковки. С точки зрения гражданина, по словам парламентариев, это воспринимается как несоразмерная финансовая нагрузка за фактически кратковременную услугу, что представляется несправедливым.

"Считаем целесообразным рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ со стороны Минтранса России предусмотреть во всех регионах единый социально ориентированный подход и установить возможность бесплатной парковки сроком до 15 минут на платных парковках в городской черте, расположенных в непосредственной близости от аптечных организаций, независимо от формы собственности аптек и времени суток", - указано в тексте письма.

Авторы запроса считают, что реализация данной инициативы позволит создать более справедливые и понятные условия для граждан, которым необходимо ненадолго заехать за лекарствами, снизит социальную напряженность и повысит доступность аптечных услуг в крупных городах.