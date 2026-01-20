В Москве в 2025 году более чем вполовину сократилось число погибших в ДТП детей

Госавтоинспекция Москвы обратилась к родителям с просьбой напоминать детям о правилах безопасного поведения на улично-дорожной сети города

МОСКВА 20 января. /ТАСС/. Число погибших в ДТП детей до 16 лет сократилось на 54,5%. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"Комплекс профилактических мер, осуществленный сотрудниками подразделений Госавтоинспекции Москвы в прошлом году, позволил добиться снижения количества дорожных аварий с участием детей в возрасте до 16 лет на 14%, а погибших и раненых в них на 54,5% и 15% соответственно", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В ГАИ отметили, что анализ детской аварийности показал снижение количества пострадавших в ДТП детей-пешеходов на 12%, детей, передвигавшихся на СИМ, на 42%, а детей-велосипедистов на 21%. "Также сократилось на 12% количество пострадавших детей - пассажиров автотранспорта", - сказали в управлении.

Госавтоинспекция Москвы в очередной раз обратилась к родителям с просьбой каждый день напоминать детям о правилах безопасного поведения на улично-дорожной сети города.