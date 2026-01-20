В КЧР планируют привлечь 19 врачей по программе "Земский доктор"

Реализация программы в республике проходит с 2018 года

ПЯТИГОРСК, 20 января. /ТАСС/. Девятнадцать врачей намерены привлечь по программе "Земский доктор" в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила министр здравоохранения КЧР Динара Камурзаева.

"В текущем году мы продолжаем реализацию программы "Земский доктор" - это, наверное, на сегодняшний день одна из самых значимых мер поддержки, которая создает привлекательность для медицинских работников трудоустраиваться в сельскую местность. План на 2026 год у нас составляет привлечь 19 человек", - сообщила Камурзаева.

По ее словам, реализация программы в республике проходит с 2018 года, и за это время в села КЧР было трудоустроено порядка 200 медицинских специалистов.

"С 2018 года продолжаем активную реализацию этой программы, и за этот период порядка 200 врачей с высшим образованием мы трудоустроили в сельскую местность. Все они в срок получили выплаты, и многие уже продлили свою деятельность в тех же населенных пунктах, куда были направлены. В прошлом году у нас запланировано было 19 человек, и все они успешно трудоустроены", - рассказала спикер.