Два музея Карачаево-Черкесии оснастят современным оборудованием в 2026 году

Техоснащение объектов обновят по федеральному проекту "Семейные ценности и инфраструктура культуры"

ЧЕРКЕССК, 20 января. /ТАСС/. Новое оборудование по нацпроекту "Семья" получат в 2026 году два музея в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили журналистам в пресс-службе главы республики.

"Современное оборудование поступит в филиал государственного республиканского историко-культурного и природного музея-заповедника им. М. О. Байчоровой - музей истории туризма и альпинизма города-курорта Теберды и историко-краеведческий музейный центр "Рум-Кала" в Учкекене", - говорится в сообщении.

Техоснащение объектов культуры обновят по федеральному проекту "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья". "Музей истории туризма и альпинизма в Теберде, расположенный в историческом здании пополнится современной стеклянной витриной полного обзора. Получит также новые галерейные подвесные системы, профессиональное оборудование для хранения и учета музейных фондов, 75-дюймовую LED-панель для интерактивных лекций, уличный проектор, современные моноблоки и многофункциональные лазерные устройства", - отметили в пресс-службе.

Музейный центр "Рум-Кала" оснастят профессиональной выставочной витриной, напольной демосистемой, выставочным подиумом и другим оборудованием.

В 2025 году в Карачаево-Черкесии по нацпроекту "Семья" модернизировали музей-памятник защитникам перевалов Кавказа - единственный в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) архитектурный ансамбль, сочетающий мемориальный комплекс с музейной экспозицией.