В ЦАР началось обучение мирным профессиям 100 бывших боевиков

Участники программы в течение трех месяцев будут учиться вождению автомобиля и мотоцикла, мыловарению, коммерции и авторемонту, сообщили в правительстве республики

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. В Центрально-Африканской Республике 100 бывших боевиков, которые сложили оружие, приступили к программе реинтеграции при поддержке России, сообщили ТАСС в правительстве ЦАР.

"В учебно-производственном центре Национальной пионерской молодежи (JPN) в районе Сика 2 состоялась знаковая церемония, ознаменовавшая официальный старт социально-экономического и профессионального обучения для 100 бывших боевиков вооруженных группировок UPC и 3R. Проект, являющийся практическим воплощением программы разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации (DDRR), реализуется при активной поддержке Российской Федерации", - рассказал собеседник агентства.

Участники программы в течение трех месяцев будут осваивать новые для себя профессии: вождение автомобиля и мотоцикла, мыловарение, коммерцию и авторемонт.

JPN и администрация президента сформируют совместную группу, которая в течение шести месяцев после выпуска будет сопровождать бывших боевиков в их родных локациях, отслеживая их адаптацию. Им будут предоставлены стартовые наборы для профессиональной интеграции, призванные помочь начать собственное дело и легальную трудовую деятельность.

"Я испытываю огромную радость, видя, что мы собрались сегодня на этой церемонии начала обучения бывших комбатантов 3R и UPC в рамках программы социально-экономической реинтеграции в центре JPN в Банги. Это большой шаг, мы значительно продвинулись вперед. Раньше была война. После вы решили ответить на протянутую руку президента Туадеры. Вы поверили нам. Мы сделали все возможное, чтобы не обмануть это доверие. Именно так, вместе, мы пришли к этому началу обучения. Это обучение позволит вам приобрести навыки и опыт в областях, необходимых для гражданской, мирной жизни и для строительства будущего вашей страны", - сказал руководитель Русского дома в Банги Дмитрий Сытый.