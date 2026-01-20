Главная новогодняя ель страны покидает Кремль

Демонтаж пройдет с 20 по 25 января

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Демонтаж главной новогодней ели в Кремле пройдет с 20 по 25 января. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Управления делами президента РФ.

"С 20 по 25 января пройдут плановые работы по ее демонтажу. В первую очередь специалисты аккуратно снимут елочные украшения и гирлянды. Все элементы бережно упакуют и отправят на хранение: часть игрушек будет использована повторно в концепции оформления главной новогодней елки страны", - говорится в сообщении.

Как отметили в Управделами, по сложившейся традиции, дерево не будет утилизировано - его отправят на переработку. "В предыдущие годы из древесины главной елки изготавливали хоккейные клюшки, скворечники, кормушки для птиц и памятную сувенирную продукцию, - напомнили в пресс-службе. - Хвоя и ветви будут переданы в зоопарки Московской области, а семена, собранные из шишек, высадят в разных регионах страны".

"Таким образом, даже после завершения праздников главная новогодняя елка страны продолжит свою историю - уже в новых формах, принося пользу и сохраняя память о прошедшем новогоднем сезоне", - заключили в Управлении делами президента.