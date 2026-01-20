Москвичей предупредили об осложнении движения на дорогах вечером 20 января

По прогнозу синоптиков, вечером возможен небольшой снег и образование гололедицы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Осложнения движения на дорогах прогнозируются в Москве вечером во вторник из-за неблагоприятных погодных условий. Автомобилистам рекомендуется выезжать за город после 19:00, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"По прогнозу синоптиков, вечером возможен небольшой снег и образование гололедицы. Вечером рекомендуем использовать городской транспорт. Если поездок на автомобиле не избежать, то отложите их на более позднее время - после 19:00", - говорится в сообщении.

В часы вечернего разъезда ожидаются затруднения движения на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, внешней стороне Садового кольца в районе улицы Садовая-Самотечная и на Ярославском шоссе в направлении области.

"На движение могут повлиять погодные условия; ремонтные работы на дороге; мелкие ДТП", - отметили в департаменте.

Москвичей просят быть внимательными на дороге: соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения.