В Пскове умерла заслуженная артистка России Лариса Крамер

Ей было 84 года

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 20 января. /ТАСС/. Заслуженная артистка России Лариса Крамер умерла на 85-м году жизни, сообщила пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина - филиала Национального драматического театра России (Александринского театра), в котором работала актриса.

20 января ушла из жизни "яркая звезда псковской сцены", "удивительная актриса", талантом которой "восхищалось не одно поколение зрителей", сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в труппе псковского театра Лариса Крамер служила 55 лет - с 1961 по 2016 годы. За заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства в 1997 году артистку наградили Орденом Почета.

Сыграв более 150 ролей, Крамер "создала галерею замечательных сценических образов" - героинь с стойкими принципами и "непростой судьбой", говорится в сообщении. Ее имя было занесено в театральную летопись России, в памяти коллег актриса останется человеком настоящим во всем, безусловно талантливым и предельно честным. В пресс-службе отметили, что коллектив Псковского театра драмы выражает "глубокие соболезнования родным и близким" и "скорбит о невосполнимой утрате".