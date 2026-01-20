В Красноярском крае поймали вышедшую к людям белую медведицу

Ее поиски велись с 5 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Белая медведица, вышедшая к людям в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края, поймана. Ее поиски велись с 5 января, сообщили в Росприроднадзоре.

"Белая медведица, вышедшая к людям в Таймырском Долгано-Ненецком районе, поймана. Долгие поиски, которые велись с 5 января, увенчались успехом. Операция проведена межведомственной группой при активной поддержке специалистов Московского зоопарка и Министерства природных ресурсов и лесного хозяйства Красноярского края. Для транспортировки группы и животного был задействован вертолет, предоставленный компанией "Норникель". Разрешение на изъятие, обследование и реабилитацию животного было выдано Росприроднадзором ранее", - сказано в сообщении.

Замруководителя Росприроднадзора Татьяна Кузнецова отметила, что при осмотре животного после того, как оно было обездвижено снотворным, установили повреждение клыка. По словам Кузнецовой, это могло стать причиной сложностей для добывании пищи и привести к выходу медведицы к людям. "В таких обстоятельствах, учитывая, что медведица уже минимум дважды вступала в контакт с людьми в поисках пищи, исключить повторный риск выхода животного к людям было бы невозможно - такие ситуации создают угрозу как для людей, так и для самого животного. Сейчас медведицу транспортируют в Норильск для обследования, после чего ее доставят в Московский зоопарк", - приводятся ее слова в сообщении.

В Росприроднадзоре также сообщили, что, по данным специалистов, животному около 15 лет. "Дальнейшие действия будут определены по результатам ветеринарного обследования", - добавили в службе.

Ранее в ГУ МВД по Красноярскому краю сообщалось, что 5 января белый медведь напал на семью из трех человек в Таймырском Долгано-Ненецком районе на севере региона, в числе пострадавших был ребенок. Инцидент произошел в 40 км от поселка Носок, в месте для ловли рыбы. Помощь семье оказал участковый уполномоченный полиции вместе с местными жителями. Они выехали на вездеходе и снегоходах на место для отпугивания животного. Увидев приближающуюся технику, животное скрылось.