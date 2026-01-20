В Приморье провоцировавшего ДТП со скорой водителя привлекли к ответственности

На мужчину составили административный протокол

ВЛАДИВОСТОК, 20 января. /ТАСС/. Водителя грузовика, провоцировавшего ДТП с машиной скорой помощи во Владивостоке, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники Госавтоинспекции выявили публикацию, на которой запечатлено грубое нарушение правил дорожного движения. На кадрах видно, как водитель грузового автомобиля не предоставил преимущество в движении машине скорой медицинской помощи с включенными спецсигналами и пытался спровоцировать ДТП. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе проверки установили личность водителя. Им оказался 39-летний житель Приморья со стажем вождения 22 года.

В пресс-службе следственного управления СК Приморья сообщили, что следователи организовали доследственную проверку по ч. 1 ст. 124.1 УК РФ (воспрепятствование оказанию медицинской помощи).