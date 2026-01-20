В Петербурге филиал фонда "Защитники Отечества" решил более 18 тыс. вопросов

Всего поступило порядка 21 тыс. запросов на оказание помощи в 2025 году

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Порядка 21 тыс. запросов на оказание помощи поступило в филиал фонда "Защитники Отечества" в Петербурге в 2025 году. Из них успешно решены более 18 тыс., сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель филиала фонда Александр Павлов.

"Сопровождение ветеранов боевых действий - это система, мы координируем работу, задействованных в этом органов исполнительной власти, федеральных, региональных учреждений, организаций, и становимся единым окном, куда обращаются ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, члены их семей. В прошлом году к нам обратилось более 8,5 тыс. человек, порядка 21 тыс. вопросов. <…> Решены за 2025 год 18 тыс. вопросов из 21 тыс.", - сказал он.

По словам Павлова, по-прежнему люди обращаются с группой вопросов, но за 2,5 года ситуация значительно изменилась. Если раньше в филиал фонда могли обращаться ветераны, которые не имели документов, подтверждающего статуса, и координаторам приходилось заниматься этой работой, то сейчас в топе вопросов находятся назначение социальных мер поддержки, юридическая и медицинская помощь. Руководитель филиала подчеркнул, что вопросы, которые на данный момент не решены, требуют большего времени.

Как рассказал Павлов, сейчас работа филиала фонда сфокусирована в основном на трудоустройстве ветеранов боевых действий и оказании им медицинской помощи. В 2025 году более 2 тыс. человек прошли диспансеризацию, более 500 человек - реабилитацию.

"2026 год продолжает оставаться годом возможностей для приобретения новой профессии. У нас из 2 800 ветеранов 2 100 человек фактически трудоустроены, из них порядка 600 человек имеют инвалидность. <…> Рассчитываем, что в этом году программы повышения квалификации, которые реализуются высшими учебными заведениями и заведениями среднего профессионального образования, пройдут порядка 1 тыс. наших ветеранов. Это востребовано", - сказал он.