В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности

Предстоящей ночью и утром 21 января в отдельных районах области ожидается туман с отложением изморози

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили синоптики в Московском регионе из-за прогнозируемого ночью 21 января сильного тумана. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Предстоящей ночью и утром в среду, 21 января, в отдельных районах Московской области ожидается туман с отложением изморози, а также ухудшение дальности видимости до 200 метров", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что желтый уровень, означающий потенциально опасные погодные условия, будет действовать с 21:00 мск 20 января до 10:00 мск 21 января.

Согласно прогнозам синоптиков, предстоящей ночью на фоне облачной погоды может пройти небольшой снег, а столбики термометров покажут от минус 7 до минус 5 градусов в столице и от минус 9 до минус 4 градусов - по области. Днем в середине недели столбики термометров покажут в столице около минус 2-4 градусов в столице и от минус 7 до минус 2 градусов - в Подмосковье.