Религиозный туризм представят в выставочной программе форума "Путешествуй!"

Мечеть Кул-Шариф © Aleks Images/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Религиозный туризм будет представлен в выставочной программе международного туристического форума "Путешествуй!", который пройдет 10-14 июня 2026 года в Москве. Об этом сообщили журналистам в аппарате заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

"Дмитрий Чернышенко поддержал предложение организовать на международном туристическом форуме "Путешествуй!" отдельную выставочную программу, посвященную различным видам религиозного туризма", - говорится в сообщении.

С соответствующим предложением на заседании комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ выступил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

"Мы предлагаем в 2026 году сформировать на международном туристическом форуме "Путешествуй!" отдельную выставочную программу, посвященную различным видам религиозного туризма в России. Мне кажется, это будет очень большой сегмент дополнительных интересов, которые приведут людей на этот форум, а также приведут туристических операторов", - подчеркнул Вахруков.

Он напомнил, что в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" для регионов России предусмотрена единая субсидия, которая зачастую направляется на мероприятия по устройству территорий и объектов показов, в том числе паломнических.