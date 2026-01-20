В Сухуме возобновили прием документов на выдачу российских водительских прав

Оформление этого вида документов было приостановлено 20 декабря 2025 года

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 20 января. /ТАСС/. Прием документов на упрощенное оформление российских водительских удостоверений, приостановленный 20 декабря 2025 года, возобновили с 20 января 2026 года. Об этом сообщили в Управлении ГАИ (УГАИ) МВД Абхазии.

Президент России Владимир Путин на основании обращения президента Абхазии Бадры Гунбы 1 апреля 2025 года подписал указ, согласно которому гражданам Республики Абхазия, имеющим гражданство РФ или вид на жительство в Российской Федерации, российские национальные водительские удостоверения выдаются на основании действительных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Республики Абхазия, в упрощенном порядке. С 15 апреля специалисты приступили к выдаче водительских удостоверений РФ.

"С 20 января возобновилось упрощенное оформление российских водительских удостоверений, необходимых для передвижения по территории Российской Федерации. Прием документов осуществляется со вторника по субботу с 09:00 до 18:00 мск в здании УГАИ. С 1 апреля текущего года абхазские водители, имеющие гражданство России, не смогут управлять транспортным средством на территории Российской Федерации без российских водительских удостоверений. Документ можно будет получить только на территории России с обязательной сдачей экзамена", - говорится в сообщении.

Ранее начальник УГАИ МВД республики Дамей Авидзба сообщал ТАСС, что в связи с наступлением периода годовой отчетности и новогодних каникул прием документов и выдача российских водительских удостоверений на территории Республики Абхазия приостанавливаются с 20 декабря по 20 января. По данным Авидзбы, с начала процесса принято более 16 тыс. заявлений о получении российских водительских удостоверений, из них около 15 тыс. человек уже получили документы, 548 гражданам отказано в получении российских удостоверений.