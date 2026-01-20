Во всех районах Запорожской области развернули пункты обогрева

В них можно согреться, зарядить мобильные устройства, получить питьевую воду и горячее питание

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Власти Запорожской области развернули пункты обогрева для жителей во всех районах региона из-за морозов и проблем с электроснабжением, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Во всех муниципальных образованиях Запорожской области открыты пункты обогрева для населения. Эта мера является вынужденной и необходимой в условиях исключительно холодной зимы, когда столбик термометра опускается до 20 градусов мороза. Текущую ситуацию с погодой усугубляет сложность с полноценным запуском отопления в отдельных городах из-за пониженного напряжения в электросетях", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий уточнил, что в развернутых пунктах можно согреться, зарядить мобильные устройства, получить питьевую воду и горячее питание.

"Профильные заместители и руководители ресурсоснабжающих предприятий находятся на постоянной связи с местными администрациями и жителями, чтобы в случае ухудшения ситуации реагировать незамедлительно, используя в том числе опыт преодоления подобных сложностей в других субъектах РФ", - добавил губернатор.