В Амстердаме 27 января пройдет слушание по делу напавшего на людей украинца

Гражданина Украины обвиняют в атаке с ножом на прохожих на площади Дам в центре города

ГААГА, 20 января. /ТАСС/. Окружной суд Амстердама 27 января проведет предварительное слушание по делу гражданина Украины, обвиняемого в нападении с ножом на людей на площади Дам в центре нидерландской столицы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь инстанции Фатима Эль Герири.

"Слушание, назначенное на 27 января, носит предварительный характер", - заявила она в беседе с корреспондентом ТАСС. Представитель суда также уточнила, что в ходе заседания будут рассмотрены организационные и процессуальные вопросы, слушание по существу пока не назначено.

Инцидент произошел днем 27 марта 2025 года в районе центральной площади Дам. В результате атаки пострадали пять человек, в том числе четверо иностранцев - граждане Бельгии, Польши и США. Нападавший, 30-летний гражданин Украины, был обезоружен британским туристом и передан прибывшим на место трагедии сотрудникам полиции.