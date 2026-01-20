Экологи считают неизбежными нападения акул на людей в Хургаде

Специалисты назвали большинство пляжей египетского города зоной опасности

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Акулы являются естественными обитателями глубоководных мест в Красном море близ египетского города Хургада, поэтому их нападения на людей в отличие от российских морей неизбежны. На их поведение также влияет перемещение рыб через Суэцкий канал, подкормка рыб и сброс пищевых отходов с судов, притягивающие хищников ближе к пляжам, сообщили ТАСС опрошенные экологи.

"Большинство пляжей Хургады находится в глубоководной зоне и акулам там хорошо. Это зона опасности. В Египте водится более 40 видов акул, они естественные обитатели Красного моря и считают своей законной добычей все, что находится в воде. Большая их часть не представляет угрозы для людей, но некоторые виды весьма опасны, особенно белая акула. Отдыхающим следует помнить, что это дикая природа, хотя на акул влияет в последнее время человеческая деятельность", - сказал главный редактор журнала "Экоград" Игорь Панарин.

По его словам, акулы охотятся за рыбой, которая стала переселятся из Индийского океана и Красного моря в Средиземное по Суэцкому каналу. Явление получило название лессепсианская миграция. Также акулы начинаются преследовать рыбу у пляжей, которая собирается там из-за пищевых отходов.

"Эксперты связывают часть инцидентов с совокупностью факторов: брачный и нерестовый сезоны, перераспределение кормовой базы из-за промышленного вылова рыбы, а также подкормки рыб и сброса пищевых отходов с судов, притягивающие хищников ближе к пляжам. В совокупности с разрушением кораллов, промышленным и туристическим влиянием на акваторию Красного моря, ее экосистема становится менее устойчивой, что тоже может менять маршруты и поведение акул", - добавил председатель всероссийского движения "Экосистема" Андрей Руднев.

Он указал, что в сравнении с тропическими курортами, российское курортное побережье на Черном и Азовском морях относятся к зонам с крайне низкой вероятностью контакта с опасными для человека акулами. Согласно статистике Международного архива атак акул (ISAF), за последние сто лет в Черном море было зарегистрировано всего пять случаев атак акул на людей, и ни один из них не закончился смертельным исходом.

"Здесь, действительно, есть акулы, например, катран. Это небольшие виды акул, которые питаются рыбой и, как правило, сами стараются избегают людей. На Дальнем Востоке, в Приморье, возможны редкие встречи с крупными видами, в отдельные годы были единичные нападения у берегов России, которые как раз и считаются исключительными случаями", - заключил Руднев.

О нападении акул

Ранее русскоязычные Telegram-каналы опубликовали информацию о якобы закрытии ряда пляжей в Хургаде в связи с приближением к берегу акулы. Власти провинции Красное море, где находится курортная зона, а также министерство окружающей среды Египта данные новости никак не комментировали, о появлении акулы вблизи туристической зоны они также не сообщали. Генконсульство России в Хургаде не получало обращений от соотечественников на фоне распространяемой в соцсетях информации о якобы появлении акулы на одном из пляжей курорта.

В последний раз инцидент с участием акулы, повлекший за собой человеческие жертвы, произошел в Египте 29 декабря 2024 года. Тогда в результате нападения хищника у берегов города Марса-эль-Алам погиб один турист, еще один получил травмы. Оба они в момент несчастного случая, как утверждали местные власти, находились за пределами зоны безопасного купания.