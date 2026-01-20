Опубликованы границы территории проекта продления Филевской линии до "Сколково"

В проектирование включена территория площадью 517,35 га

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы опубликовал схему с границами территории проекта продления Филевской линии метро до инновационного центра "Сколково".

Согласно распоряжению комитета, в проектирование включена территория площадью 517,35 га, при этом часть трассировки проходит в Одинцовском городском округе. На схеме линия намечена вблизи Можайского шоссе и Рябиновой улицы в Москве, Минского шоссе, "Сколтеха" и станции МЦД "Сколково".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что для продления "голубой ветки" планируется построить пять станций, две из них в пределах МКАД и три на территории ИЦ "Сколково". По его словам, после реализации проекта вся Филевская линия будет состоять из 18 станций, а время в пути от "Сколково" до центра города составит порядка 35-40 минут.