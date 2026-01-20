Движение по Крымскому мосту перекрыли второй раз за день

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Крымский мост временно закрыли для проезда во второй раз за день. Это следует из Telegram-канала о ситуации на автоподходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном в 19:59 мск.

Ранее движение было перекрыто с 16:20 до 17:56 мск.