Главу НПЦ "Ушкуйник" назначили советником министра транспорта РФ

Алексей Чадаев отметил, что организация останется его основным местом работы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Генеральный директор НПЦ "Ушкуйник" (Великий Новгород) Алексей Чадаев занял пост советника министра транспорта РФ Андрея Никитина. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Новая строка в биографии - теперь я советник министра транспорта РФ. Должность общественная, зарплат-кабинетов не предполагает, моим основным местом работы остается по-прежнему НПЦ "Ушкуйник", Новгород", - сказал Чадаев.

НПЦ "Ушкуйник" создан в 2024 году. Организация объединяет технологический и научно-исследовательский потенциал отечественных производителей и разработчиков для комплексного развития беспилотных авиационных систем и средств защиты от их противоправного применения.