В Коми восстанавливают электроснабжение в 52 населенных пунктах после аварии

Причиной аварии стал технологический инцидент на линии

СЫКТЫВКАР, 20 января. /ТАСС/. Специалисты "Россети Северо-Запад" восстанавливают электроснабжение в 52 населенных пунктах Республики Коми, которые остались без света после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Под отключение попали 52 населенных пункта в Сысольском, Прилузском и Удорском районах Коми. Для восстановления выехали бригады южных электрических сетей филиала ПАО "Россети Северо-Запад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной аварии стал технологический инцидент на линии ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ.