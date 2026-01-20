В Тарусе заявили, что снег не является причиной обрушения пешеходного моста

Пешеходный подвесной мост длиной 64 м обрушился 14 января

КАЛУГА, 20 января. /ТАСС/. Комиссия с участием независимых экспертов и представителей подрядчика установила, что причиной обрушения нового пешеходного моста через реку Таруса в одноименном городе Калужской области не стала снеговая нагрузка. Об этом сообщил глава Тарусского муниципального округа Михаил Голубев.

Пешеходный подвесной мост длиной 64 м, открытый в конце 2024 года в рамках проекта по развитию туристического кода города, обрушился 14 января. Жертв и пострадавших не было.

"Снеговая нагрузка не явилась причиной обрушения мостового перехода. Это главный вывод комиссии. Причины и последствия действий по их устранению установят в процессе дальнейшей работы группы проектировщиков и экспертной организации", - сказал Голубев.

Ранее сообщалось, что к подрядной организации, построившей мост, уже предъявлены требования о восстановлении объекта в рамках гарантийных обязательств. Сегодня в Тарусу прибыли руководитель и инженер компании-подрядчика из Челябинска для участия в выяснении обстоятельств инцидента и организации восстановительных работ.

Мост через реку Таруса был построен как часть проекта "Таруса. Дом. Дача. Встреча с самим собой", направленного на создание комфортной туристической среды в историческом центре города. Длина моста 64 м, ширина пешеходной части 1,7 м.