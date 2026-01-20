В Заполярье назвали фейком информацию о снижении температуры отопления в домах

Об этом сообщили в региональном оперштабе

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 20 января. /ТАСС/. Информация о снижении температуры отопления в многоквартирных домах в Мурманской области, которая распространяется в соцсетях, не соответствует действительности. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

"В социальных сетях пытаются распространить поддельный приказ регионального министерства энергетики и ЖКХ о понижении параметров теплоносителя. Это фейк", - говорится в сообщении.

Ранее власти Заполярья опровергли также фейковую информацию о якобы постановлении правительства региона о переименовании одной из улиц Мурманска в честь дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, видео с губернатором Андреем Чибисом о привлечении резервистов к службе в зоне проведения СВО и приказ об организации подвоза школьников из-за дефицита топлива.