На Камчатке повторно проверят дома на протечки из-за большого количества снега

В Петропавловске-Камчатском из-за снега введен режим ЧС муниципального уровня

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Накопленный снег из-за циклона на Камчатке создает угрозу протечек, поэтому необходимо повторно осмотреть здания. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Мы видим серьезные проблемы, связанные с домами, с крышами. Объем снега, который есть, безусловно, потребует повторного освидетельствования и, возможно, ремонта, там, где будут обнаружены течь или иные повреждения", - сказал он в эфире телеканала РБК.

Череда циклонов началась на Камчатке в середине ноября. В Петропавловске-Камчатском из-за количества снега введен режим ЧС муниципального уровня.