Солодов: на Камчатке скорая помощь прибывает на вызовы, несмотря на непогоду

Нет ни одного вызова, который бы остался без внимания, сообщил глава Камчатского края

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Все вызовы скорой помощи, несмотря на сложную дорожную обстановку после циклона в Камчатском крае, обслуживаются, при необходимости вречей доставляют снегоходы. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Все вызовы обслужены. У нас нет ни одного вызова, который бы остался без внимания, где люди были бы предоставлены сами себе", - сказал он в эфире телеканала РБК.

Солодов отметил, что при поступлении звонка дежурный оценивает состояние двора. Если проезд не расчищен, одновременно вызывают спасателей. Они приезжают на снегоходе, а затем на нем же доставляют врачей скорой помощи.

Череда циклонов началась на Камчатке в середине ноября. В Петропавловске-Камчатском из-за количества снега введен режим ЧС муниципального уровня.