Число вакансий для подростков в регионах ЦФО выросло почти в 1,5 раза

Наибольшее количество предложений о работе было в таких сферах, как транспорт, логистика, перевозки, административный персонал, продажи, обслуживание клиентов, а также розничная торговля

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Количество вакансий для подростков от 14 лет в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) по итогам 2025 года составило более 14,6 тыс., от 16 лет - почти 30 тыс. Годом ранее показатель достиг 28,5 тыс., сообщили ТАСС в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

"В 2025 году работодатели разметили на платформе hh.ru более 14,6 тыс. вакансий для соискателей от 14 лет в Центральном ФО, а также более 23,9 тыс. вакансий для соискателей от 16 лет", - рассказали в пресс-службе платформы.

По данным hh.ru, за прошедший год наибольшее количество вакансий для подростков предлагали в таких сферах, как транспорт, логистика, перевозки, административный персонал, продажи, обслуживание клиентов, а также и розничная торговля. "Молодые соискатели преимущественно ищут работу в тех сферах, где не требуется высшее образование и предлагается гибридный формат. Согласно Трудовому кодексу РФ, подростки в возрасте 14-16 лет могут осуществлять трудовую деятельность не только во время каникул, но и в учебный год в свободное от занятий время", - добавили в пресс-службе.