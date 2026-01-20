Следующие новогодние каникулы могут быть 11-дневными

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новогодние праздники с 2026 на 2027 год могут продлиться 11 дней. Таким образом они окажутся лишь на один день короче прошедших 12-дневных новогодних каникул.

Как ранее рассказала ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия"), "на 2027 год можно предположить, что продолжительность новогодних праздников составит 11 календарных дней с учетом 31 декабря 2026 года".

По ее словам, всего в 2026 году будет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных дней, 2027 год может состоять из 249 рабочих и 116 дней отдыха. Бессараб при этом напомнила, что постановление с уточнением праздничных и выходных дней на 2027 год выйдет только в конце 2026 года.

Повторение рекордных 12-дневных новогодних каникул, по словам Бессараб, возможно через шесть лет - в 2032 году.

Официальные новогодние праздники в России, согласно Трудовому кодексу, продолжаются только восемь дней, с 1 по 8 января (включая Рождество). Более длинные новогодние каникулы получаются за счет примыкания обычных выходных, а также переноса выходных внутри года. Таким образом, реальная продолжительность нерабочих дней по случаю Нового года каждый раз варьируется. В последние годы к ним за счет переноса выходного добавляется также 31 декабря.