Эксперт Бедеров назвал полную блокировку VPN технически сложной задачей

Руководитель департамента расследований компании T.Hunter добавил, что по этой причине применяется тактика "цифрового подавления"
00:31

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Технологии VPN сложно полностью заблокировать из-за их архитектуры и постоянного противодействия со стороны разработчиков. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил руководитель департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Эксперт сравнил интернет с системой водопровода, где "полностью перекрыть воду в одной квартире, не задев другие, сложно". По его мнению, регуляторы вынуждены вести постоянную "гонку вооружений" с технологическими компаниями, блокируя известные адреса VPN-сервисов.

"Полностью заблокировать популярный мессенджер или все VPN технически крайне сложно и дорого, поэтому применяется тактика "цифрового подавления" - создания неудобств для подавляющего большинства пользователей", - резюмировал специалист. 

