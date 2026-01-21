В Курской области восстановили теплоснабжение

Как ранее сообщал губернатор Александр Хинштейн, из-за аварии на трубопроводе более 140 домов и 18 соцобъектов остались без тепла и воды

КУРСК, 21 января. /ТАСС/. Специалисты в Железногорске восстановили теплоснабжение жителей, нарушенное в результате аварии на трубопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курской области.

"По информации МУП "Гортеплосети" города Железногорска, по состоянию на 00:45 [мск] 21.01.2026 заполнение системы завершено, теплоснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

Накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн информировал, что из-за аварии на участке магистральной тепловой сети в Железногорске была прекращена подача горячей воды и тепла в более чем 140 многоквартирных домов и в 18 социальных объектов. Мэру Железногорска Александру Михайлову было поручено обеспечить людей отопительной техникой, прежде всего - семьи с маленькими детьми.