На Дальнем Востоке в 2025 году тигры дважды нападали на людей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Только два случая нападения тигров на людей произошли в 2025 году в России, всего же с 2010 года отмечено 22 подобных происшествия. Это кратно меньше случаев нападений на людей бурых и гималайских медведей, а также собак, сообщили ТАСС в пресс-службе центра "Амурский тигр".

"Таких случаев было два: первый 14 января 2025 года в окрестностях села Зимники Дальнереченского района Приморского края. После нападения на человека животное было изъято из дикой природы. Проведена экспертиза трупа животного. Обнаружены два огнестрельных ранения: в брюшную полость и в область груди. Подобные ранения вызывали страдания у животного, сказывались на его возможности передвигаться. Через ранение в брюшной полости заходил воздух, вызывая поражение внутренних органов. Если бы не "встреча" с человеком, то в течение 2-3 дней животное бы погибло от полученных ран", - рассказали в центре.

Второй раз тигр напал на человека 12 марта 2025 года в Красноармейском районе Приморского края, в тайге, в 40 км от ближайшего населенного пункта. После нападения тигра пристрелили и при экспертизе трупа также обнаружили огнестрельные ранения, полученные накануне "встречи" с человеком. Открыто уголовное дело.

Всего же с 2010 по 2024 годы зарегистрировано 20 случаев нападения амурского тигра на человека, то есть в среднем 1,4 случая в год, в результате которых 13 человек было ранено и 7 человек погибло. При этом 18 нападений были спровоцированы людьми (не всегда пострадавшими), в основном по причине последствий незаконной охоты на тигров. Также в двух случаях не удалось установить причину, так как хищник не был изъят из дикой природы, что не позволило его обследовать.

"Приведенные статические данные кратно меньше аналогичной статистики по нападениям бурого и гималайского медведей на людей. Стоит отметить, что только в Приморском крае Роспотребнадзором за первое полугодие 2023 года было зафиксировано 1 754 случая нападений собак на людей", - отметили в центре "Амурский тигр".