Жога: фестиваль молодежи на Урале привлечет новые кадры и инвестиции в УрФО

На мероприятии ожидается 10 тыс. участников

Редакция сайта ТАСС

Полпред президента в УФО Артем Жога © Михаил Терещенко/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Международный фестиваль молодежи, который пройдет в сентябре в Екатеринбурге, будет способствовать привлечению инвестиций и молодых специалистов не только в Свердловскую область, но и в целом в Уральский федеральный округ (УрФО). Такое мнение выразил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога на встрече с редакторами СМИ.

"Очень положительный [эффект]. <…> Если конкретно для Урала говорить, во-первых, это международные связи. Здесь у нас сколько учебных заведений, а это же молодежь, они [впоследствии] могут приехать к нам учиться, а поучились - завели семью и остались, <…> вариантов очень много - <…> Урал, опять же, "Опорный край державы", здесь очень много производств. <…> Для Екатеринбурга это будет реклама нашего региона, привлечение инвестиций. Это поспособствует экономическому развитию не только Свердловской области, но и всего Уральского федерального округа", - сказал он, отвечая на вопрос о том, на какой эффект от фестиваля рассчитывает.

В 2024 году на федеральной территории Сириус прошел Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), следующий запланирован на 2030 год. Международный фестиваль молодежи в 2026 году - мероприятие меньшего масштаба, на нем ожидается 10 тыс. участников. Между фестивалями также ежегодно проводятся тематические слеты ВФМ на 2 тыс. участников.