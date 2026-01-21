Жога рассказал, как жители УрФО относятся к интеграции ветеранов СВО во власть

Это вызывает одобрение в обществе, отметил представитель президента РФ в Уральском федеральном округе

Полпред президента в УФО Артем Жога © Сергей Бобылев/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Процесс интеграции ветеранов СВО в органы власти регионов Уральского федерального округа (УрФО) вызывает одобрение в обществе - люди доверяют прошедшим спецоперацию бойцам. Такое мнение высказал представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.

"Положительно я оцениваю, да и не только я оцениваю, жители. Потому что большой запрос идет непосредственно от самих граждан в этом формате. И, опять же, поддержка на выборах [подтверждает это] - <…> люди отвечают на этот вопрос своим выбором, люди доверяют ребятам, которые прошли специальную военную операцию", - сказал Жога в ответ на вопрос о том, как оценивает готовность общества к участию ветеранов в политической жизни регионов Урала.

По его словам, в 2025 году по итогам выборов в УрФО депутатами стали почти 100 ветеранов - порядка 10% от общего показателя по РФ. При этом лидером в этом направлении стала Челябинская область, где, например, парламентариями Законодательного Собрания региона стали сразу трое участников программы "Герои Южного Урала" - регионального аналога "Времени героев".

Полпред выразил уверенность, что и выборы 2026 года снова покажут доверие граждан к ветеранам СВО - УрФО ждут выборы в региональные парламенты Свердловской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа, а также порядка 70 муниципальных кампаний и выборы в Государственную Думу.