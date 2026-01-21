Колокольцев возложил венок к Мемориалу советскому воину-интернационалисту в Гаване

В торжественной церемонии также приняли участие министр внутренних дел карибской республики Ласаро Альберто Альварес Касас и посол России в Гаване Виктор Коронелли

ГАВАНА, 21 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев возложил во вторник венок к Мемориалу советскому воину-интернационалисту в предместьях Гаваны в рамках своего визита на Кубу, передает корреспондент ТАСС. В торжественной церемонии приняли участие министр внутренних дел карибской республики Ласаро Альберто Альварес Касас и посол России в Гаване Виктор Коронелли.

После посещения памятника советским воинам Колокольцев осмотрел Мемориал Хосе Марти, расположенный на площади Революции в Гаване. Глава МВД России отдал дань уважения национальному герою Кубы, которого здесь называют "Апостолом независимости". Его 18-метровая мраморная статуя расположена неподалеку от здания Министерства внутренних дел Кубы. В мемориальный комплекс также входит башня высотой 109 метров в форме звезды, которая была построена в 1958 году. На верхнем ее этаже - закрытая смотровая площадка, с которой открывается панорама кубинской столицы.

Министру продемонстрировали музейную экспозицию. В памятной записи, сделанной в книге почетных гостей, Колокольцев отметил, что с восхищением ознакомился с представленными экспонатами, пожелал всем успехов и вечно хранить в сердцах память о великих людях.

Мемориал советскому воину-интернационалисту был открыт в Гаване 23 февраля 1978 года, к 60-летию Вооруженных сил СССР. Место его установки было выбрано неслучайно: здесь похоронены 68 советских солдат и офицеров, в том числе одна женщина, погибших или умерших на территории Кубы в 1960-е годы. На центральной плите мемориала изображены две руки. В одной из них - автомат, что символизирует помощь советских вооруженных сил Кубе. В другой - лавровая ветвь, олицетворяющая дань кубинского народа памяти советских воинов, погибших в карибской стране. В 2020 году на территории мемориала был установлен памятник генералу Иссе Плиеву (1903-1979), который в дни Карибского кризиса возглавлял группу советских войск, дислоцированных на Кубе. Также была открыта памятная доска экипажу советского разведывательного самолета Ту-95РЦ, который вылетел с Кубы 4 августа 1976 года и потерпел крушение в Карибском море при исполнении боевого задания.

В память о братской помощи России и подвиге советских воинов в центре монумента зажжен Вечный огонь, а в его основание заложена капсула с обращением к потомкам.