В Курганской области пройдет Фестиваль трудовых династий

Он будет посвящен семьям, которые трудятся в агропромышленной сфере

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Фестиваль трудовых династий Уральского федерального округа пройдет в 2026 году в Курганской области и будет посвящен семьям, которые трудятся в агропромышленной сфере. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога на встрече с редакторами СМИ.

Курганская область - один из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа, область специализируется на производстве зерновых и масличных культур, картофеля. Это родина известного селекционера и новатора сельского хозяйства СССР Терентия Мальцева.

"Мы приняли решение сделать Фестиваль трудовых династий Уральского федерального округа ежегодным. В 2026 году он пройдет в Курганской области и будет посвящен семьям, которые трудятся в агропромышленной сфере", - поделился Жога.

Он отметил, что первый фестиваль, прошедший в 2025 году в Тюмени, был успешным. Проведение таких мероприятий способствует увеличению престижа рабочих профессий и преемственности поколений. А в УрФО, подчеркнул полпред, достаточно много трудовых династий.