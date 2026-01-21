Колокольцев в Гаване почтил память кубинцев, погибших 3 января в Венесуэле

Министр внутренних дел России возложил цветы к могилам четырех кубинцев, которых похоронили 15 января похоронили

© Ирина Шаталова/ ТАСС

ГАВАНА, 21 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев возложил во вторник на кладбище "Колон" в Гаване цветы к могилами четырех кубинцев, которые наряду с их 28 соотечественниками погибли в начале января во время нападения США на гражданские и военные объекты в Венесуэле, передает корреспондент ТАСС.

Глава МВД России посетил кладбище "Колон", где почтил память сотрудников МВД Республики Куба, погибших в ночь на 3 января в результате вооруженной агрессии США против Венесуэлы. Министр возложил цветы к могилам четырех кубинцев, которых 15 января похоронили в Гаване. Тела их 28 соотечественников, также погибших в начале января в Венесуэле, были захоронены в разных провинциях Кубы.

Выступая перед участниками церемонии, руководитель политического управления МВД карибской республики Оскар Кальехас Валькарсе отметил важность визита Колокольцева на Кубу в "переходный момент для народов, которые борются за свою независимость", и поблагодарил министра и Россию за "искреннее проявление братства и солидарности".

"Мы восхищаемся твердостью, с которой народ и правительство России поддержали Боливарианскую Республику Венесуэла перед лицом событий, которые потрясли наш регион", - отметил глава управления МВД Кубы. - В свете вторжения на венесуэльскую территорию, осуществленного под руководством правительства США в январе, мы подтвердили ценности, которые разделяем - верность, смелость, самый искренний патриотизм, защиту суверенитета и справедливости".

"В эти трудные времена ваше присутствие на Кубе символизирует нерушимый союз между братскими странами, которые не сдаются и которые стоят на защите истории, - подчеркнул он. - Мы вместе с вами сегодня воздаем почести погибшим во время исполнения своего служебного долга, кто отдал жизнь во имя мира и достоинства народов". Кальехас Валькарсе поблагодарил за соболезнования и искренние выражения солидарности, полученные от правительства России в связи с гибелью в начале января в Венесуэле 32 кубинцев. "Мы продолжим быть верными нашей истории, отстаивать наш суверенитет и никогда не предадим наши принципы", - подчеркнул он.

О гибели 32 кубинцев в Венесуэле

15 января в Гаване прошла национальная церемония прощания с 32 кубинцами, которые погибли в начале января в Венесуэле в ходе операции США по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро. Их останки были доставлены утром в тот же день в столичный аэропорт им. Хосе Марти. Церемонию возглавили лидер кубинской революции, генерал армии Рауль Кастро и президент республики Мигель Диас-Канель.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто назвал действия Вашингтона военной агрессией. В стране введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.