Регионы УрФО восстановили 160 объектов на подшефных территориях в Донбассе

В их числе объекты дорожной и коммунальной инфраструктуры, жилье и социальные учреждения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Регионы Уральского федерального округа (УрФО) восстановили 160 объектов - социальных учреждений, коммунальной и дорожной инфраструктуры, жилья - на подшефных территориях на Донбассе в 2025 году. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.

"За 2025 год регионы УрФО восстановили 160 объектов на Донбассе, полностью выполнив план. В их числе объекты дорожной и коммунальной инфраструктуры, жилье и социальные учреждения", - сказал он.

Всего субъектами округа с 2022 года восстановлено более 1 тыс. объектов на подшефных территориях, подчеркнул Жога.