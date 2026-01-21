В Свердловской области увеличили выплату за контракт с МО РФ до 2,7 млн рублей

Дополнительно военнослужащие получат 400 тыс. рублей в качестве федеральной единовременной выплаты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Сумма региональной единовременной выплаты жителям Свердловской области, заключившим контракт с Министерством обороны РФ для службы в зоне специальной военной операции, увеличена на 200 тыс. рублей по поручению губернатора Дениса Паслера и теперь составляет 2,7 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил увеличить размер единовременной выплаты жителям региона, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы в зоне проведения специальной военной операции. <…> Размер региональной выплаты увеличен до 2,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительно военнослужащие получат 400 тыс. рублей в качестве федеральной единовременной выплаты, таким образом, совокупная выплата составляет 3,1 млн рублей. "Региональная выплата свердловчанам, которые заключают контракт с министерством обороны, увеличена на 200 тыс. рублей. Наша задача - максимально ощутимая и своевременная поддержка бойцов и их семей", - процитировали Паслера в департаменте.

Кроме этого, свердловские власти продолжат поддерживать родственников участников СВО. Как отметил губернатор, в 2025 году на эти цели было направлено порядка 35 млрд рублей, что в пять раз больше суммы за 2024-й. Родные свердловских бойцов СВО в этом году продолжат получать единовременную выплату в 20 тыс. рублей на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего.

В регионе также действуют такие меры поддержки семей бойцов, как льготная газификация жилья, отсрочка арендных платежей и расторжение договоров аренды без штрафных санкций, бесплатный отдых детей участников СВО в оздоровительных лагерях на Черноморском побережье и бесплатное питание для детей военнослужащих в школах и колледжах, добавили в департаменте.