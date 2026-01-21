В Москве в 2025 году ликвидировали около 900 участков хаотичной парковки

Работы кураторов "Московского паркинга" ведутся во всех округах столицы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Кураторы "Московского паркинга" устранили 860 участков хаотичной парковки в столице в 2025 году. В этих местах автомобилисты оставляли транспорт с нарушениями и создавали неудобство другим участникам движения, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Служба кураторов административных округов "Московского паркинга" находит и устраняет участки хаотичной парковки в городе. Благодаря этому сокращается число ДТП, улицы становятся безопаснее для автомобилистов и пешеходов. В 2025 года кураторы устранили 860 участков хаотичной парковки в столице", - сказал Ликсутов.

По его словам, в ходе этой работы специалисты выявляют места, где транспорт оставляют с нарушениями, из-за чего он создает неудобства другим водителям и пешеходам. Городским службам направляются предложения о том, как устранить стихийную парковку. На новых стоянках появляются дорожные знаки и разметка.

Работы ведутся во всех округах столицы, подчеркнул заммэра. Так, например, новые упорядоченные участки парковки появились в районе д. 22 по Бережковской набережной, около д. 28 на улице Пречистенка, на улице Свободы в районе д. 19, в районе д. 10 по улице Судостроительная.