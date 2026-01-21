Летевший в Магадан самолет сел в Хабаровске из-за непогоды

Отправления ждет 501 пассажир

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 21 января. /ТАСС/. Самолет, следовавший из Москвы в Магадан, приземлился в аэропортуХабаровска из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту прибытия. Рейс отложен на 22 января, отправления ждет 501 пассажир, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту прибытия воздушное судно, выполнявшее рейс Москва - Магадан, было вынуждено совершить посадку на запасной аэродром Хабаровск. Вылет отложен на завтра, отправления ожидает 501 пассажир", - говорится в сообщении.

На 22 января перенесен и рейс из Магадана в Москву, на который зарегистрированы 340 пассажиров. Кроме того, в Хабаровске из-за позднего прибытия судна задерживается вылет в Москву, по метеоусловиям отложены рейсы в Якутию, Охотск и Херпучи. Ждут отправления около 400 человек.

"Хабаровской транспортной прокуратурой в здании аэровокзала организована мобильная приемная для пассажиров задержанных рейсов. Авиаперевозчиками приняты меры по предоставлению гражданам обязательных услуг", - отметили в пресс-службе.

Соблюдение прав пассажиров находится на контроле Хабаровского и Магаданского транспортного прокуроров.