Центральный университет проведет олимпиаду по дизайну для старшеклассников

Участникам предстоит создавать плакаты, афиши, иллюстрации, концепции сайтов, мобильных приложений и онлайн-сервисов, а также объектов городской среды и предметов повседневного пользования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Первая мультисенсорная олимпиада по дизайну "dsgn sense" пройдет в России для старшеклассников, ее организатором выступает Центральный университет совместно с крупными компаниями-партнерами. Об этом сообщил организатор олимпиады.

К участию приглашают учащихся 10-11-х классов, интересующихся дизайном, искусством и технологиями. "Это первое мероприятие с мультисенсорным подходом, оно поможет проектировать интерфейсы, сервисы и продукты с учетом всех возможных каналов восприятия человека: зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса", - пояснили в университете. Подобный подход "позволяет создать глубокий, эмоциональный и запоминающийся опыт при взаимодействии с продуктом или средой".

В частности, участникам предстоит создавать плакаты, афиши, иллюстрации, концепции сайтов, мобильных приложений и онлайн-сервисов, а также объектов городской среды и предметов повседневного пользования. "Все проекты будут выполняться по заданиям из реальной практики компаний-партнеров олимпиады, в том числе Т-банка, являющегося стратегическим партнером "dsgn sense", - заметили в университете. Кроме того, партнером очного финального этапа олимпиады стал "Объединенный институт ядерных исследований" - крупнейший мировой научный центр, расположенный в подмосковной Дубне. "Специально для олимпиады представители института разработают задания, связанные с развитием объектов социальной инфраструктуры центра в Дубне, а финалисты смогут поработать с реальными запросами наукограда и повлиять своими проектами на улучшение его среды и жизни горожан", - подчеркнул организатор олимпиады.

Получить опыт

Организаторы уверены, что олимпиада позволит школьникам получить опыт комплексного дизайн-решения, получить проект в портфолио, развить продуктовое мышление, "насмотренность", креативность и навыки презентации, представляя и защищая свои проекты перед партнерами олимпиады, а также влиться в профессиональное сообщество экспертов и единомышленников. "Ребята получат достижения, которые учтутся при поступлении в Центральный университет", - продолжили в учебном заведении.

Все этапы олимпиады пройдут онлайн, за исключением финала в Дубне. Регистрация участников проводится до 16 февраля, их ждет тест на проверку знаний и уровня креативности с вопросами по истории и теории дизайна, особенностям восприятия и творческому мышлению, затем предстоит решение задачи от компании-партнера, а 24-27 апреля финалисты соберутся для командной работы в исследовательской лаборатории dsgn science lab. Участие в олимпиаде бесплатное.

Реальная практика

Руководитель продукта школы дизайна Центрального университета Александра Галанина назвала олимпиаду "стартовой площадкой в карьере для будущих дизайнеров". "Наши эксперты подобрали задания из реальной практики бизнеса: в основе лежат задачи комплексного характера по графическому, продуктовому и промышленному дизайну", - сказала она. Кроме того, участники познакомятся с мультисенсорным подходом и должны будут разработать дизайн-решения так, чтобы они оказывали влияние на органы чувств человека. "Так мы хотим показать, что дизайн сегодня выходит далеко за рамки одной специализации - дизайнеру важно владеть программами, продуктовым мышлением, понимать психологию человека, уметь работать в команде по брифу от бизнеса и многое другое", - заметила Галанина.

В свою очередь, руководитель направления дизайна внутренних интерфейсов Т-банка Антон Смирнов подчеркнул, что мультисенсорный подход должен продемонстрировать школьникам, что дизайн это не только красивые интерфейсы, а умение видеть человека целиком, с его потребностями, мотивацией, эмоциями и поведением. "Современный дизайнер работает в области психологии человека, бизнеса и окружающей среды: анализирует рынок, исследует тренды и проектирует не только визуальные решения, но и весь опыт взаимодействия", - сказал Смирнов.

Он убежден, что эмоции "помогают человеку почувствовать ценность продукта и сделать выбор не один раз, а возвращаться к нему снова". "Именно так возникают продукты, которыми хочется пользоваться и которые становятся частью повседневной жизни", - заключил он.