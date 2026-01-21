На Запорожье восстановили подачу света более 60 тыс. абонентам

На утро 21 января обесточенными остаются свыше 15 400 потребителей

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Отключения электричества за прошедшие сутки затронули более 76 500 потребителей в нескольких районах Запорожской области. На утро 21 января обесточенными остаются более 15 400 потребителей, сообщили в компании "Запорожьеэнерго".

"За прошедшие сутки временные отключения электроснабжения затронули более 76 500 потребителей в ряде районов Запорожской области. <…> Под отключение преимущественно попали населенные пункты Каменско-Днепровского, Бердянского, Михайловского, Васильевского, Пологовского, Акимовского, Куйбышевского районов и муниципальных округов. По состоянию на 08:00 [мск] 21 января остаются обесточенными более 15 400 потребителей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что причинами отключений стали неблагоприятные погодные условия, внешние воздействия и необходимость проведения аварийно-восстановительных и плановых работ.

В "Запорожьеэнерго" отметили, что в течение прошедшего дня было задействовано "более 4 аварийных бригад, 15 специалистов и 4 единиц специализированной техники". "Аварийно-восстановительные работы продолжаются, ситуация находится под контролем", - добавили там.