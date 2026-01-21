МЧС перебросит на Камчатку и Сахалин дополнительную технику для уборки снега

Это будет сделано по поручению правительства России и распоряжению главы МЧС Александра Куренкова

Редакция сайта ТАСС

© Официальный канал МЧС России в Max/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. МЧС России доставит спецбортом на Камчатку дополнительную технику для уборки снега, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"По поручению правительства Российской Федерации и распоряжению главы МЧС России Александра Куренкова авиацией ведомства организована доставка специальной снегоуборочной техники с территории Сахалинской области в Камчатский край", - сказали в пресс-службе.

Первый борт Ил-76 будет 21 января загружен двумя погрузчиками и оборудованием к ним. Всего планируется направить семь единиц техники.

Череда циклонов началась на Камчатке в середине ноября. В Петропавловске-Камчатском из-за количества снега введен режим ЧС муниципального уровня. Власти Камчатки обратятся к федеральному центру за помощью в ликвидации последствий непогоды.