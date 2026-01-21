Ветерана Великой Отечественной войны из КЧР поздравили с вековым юбилеем

Владимир Ермаков, командир стрелкового отделения отмечен медалями "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией"

ЧЕРКЕССК, 21 января. /ТАСС/. Почетный житель Карачаево-Черкесии, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Ермаков отмечает свое 100-летие. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"Такие люди, как Владимир Илларионович, - живая история нашей страны, воплощение несокрушимого духа нашего народа, его честь и память. В начале 1943 года еще юношей был призван на службу, а к сентябрю 1944-го уже героически сражался в пехоте 2-го Белорусского фронта. <...> Низкий поклон вам за подвиг, отвагу, доблестное служение Родине. Пусть каждый ваш день будет согрет теплом и любовью!" - написал Темрезов в своем Telegram-канале.

Сержант Ермаков, командир стрелкового отделения отмечен медалями "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией". После Великой Победы еще пять лет служил в Германии. В мирное время Владимир Ермаков трудился экскаваторщиком, с супругой Марией воспитал двоих детей. У ветерана четверо внуков и двое правнуков.