В Бердянске начали подавать воду в котельные после их отключения из-за аварии

Без тепла остаются 79 многоквартирных домов

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Вода начала поступать в котельные Бердянска Запорожской области после их отключения из-за аварии на сетях энергоснабжения. От этом сообщили в администрации города.

"Насосные станции, подающие в Бердянск воду - в работе. Идет заполнение городских водопроводных сетей под невысоким давлением. Вода уже появилась в микрорайоне "Азмол", в нагорной части, в микрорайоне РТС. Начала поступать вода и в котельные города", - говорится в Telegram-канале администрации.

Отмечается, что без тепла в Бердянске остаются 79 многоквартирных домов. До конца дня планируется запуск всех городских котельных, заявили в мэрии.

Перебои с теплоснабжением начались в Бердянске 19 января из-за частых отключений электричества в регионе и недостатка воды в сетях.