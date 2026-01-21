Саперы МЧС уничтожили в Курской области более 16 тыс. боеприпасов

В работе применяются роботы, разведка местности ведется с беспилотников

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Специалисты-пиротехники МЧС РФ обнаружили и уничтожили на территории Курской области более 16 тыс. взрывоопасных предметов с августа 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В регионе с августа 2024 года специалисты сводного пиротехнического отряда МЧС России очищают и разминируют приграничные районы от взрывоопасных предметов. С этого времени пиротехники очистили более 1 000 гектаров и уничтожили свыше 16 тысяч опасных находок: FPV-дроны, ударные беспилотники, сбросы с БПЛА, боевые части ракет, суббоеприпасы и даже мины, напечатанные на 3D-принтере", - сказали в пресс-службе.

В работе применяются роботы, разведка местности ведется с беспилотников, в качестве транспорта в труднодоступной местности опытно применяются отечественные багги "Чаборз".

Несмотря на принимаемые меры безопасности, за время работ в регионе погибли трое саперов МЧС. Это начальник пиротехнического отряда Центра "Лидер" Вячеслав Цоффка и сотрудники специализированного отряда ГУ МЧС России по городу Севастополю Решат Медиев и Сергей Иванов.

"Все мероприятия проводятся в рамках действующего режима контртеррористической операции", - добавили в МЧС.