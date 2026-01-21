В Киеве из-за отключений света возникли проблемы с мониторингом качества воздуха

Частые вынужденные перезапуски оказывают негативное влияние на работу автономных станций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Отключения электроснабжения в Киеве привели к временному сбою в работе пунктов мониторинга качества атмосферного воздуха. Об этом сообщили в департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что при обесточивании или нестабильном электропитании оборудование работает некорректно. В частности, приборы не всегда способны обеспечивать точные показатели качества воздуха, а частые вынужденные перезапуски оказывают негативное влияние на работу автономных станций. Поэтому при длительном отсутствии электроснабжения данные о состоянии атмосферного воздуха могут быть временно недоступны. Специалисты принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления стабильной работы оборудования.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр города Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. По его словам, в Киеве впервые с февраля 2022 года сложилась настолько сложная ситуация в энергетической сфере. 20 января в Киеве произошла новая серия взрывов. После этого в столице начались новые перебои с электро-, тепло- и водоснабжением.